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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ghafir Ayah 40
Ghafir
40
40:40
من عمل سيية فلا يجزى الا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مومن فاولايك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ٤٠
مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةًۭ فَلَا يُجْزَىٰٓ إِلَّا مِثْلَهَا ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَـٰلِحًۭا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍۢ ٤٠
مَنۡ
ﲵ
عَمِلَ
ﲶ
سَيِّئَةٗ
ﲷ
فَلَا
ﲸ
يُجۡزَىٰٓ
ﲹ
إِلَّا
ﲺ
مِثۡلَهَاۖ
ﲻﲼ
وَمَنۡ
ﲽ
عَمِلَ
ﲾ
صَٰلِحٗا
ﲿ
مِّن
ﳀ
ذَكَرٍ
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
أُنثَىٰ
ﳃ
وَهُوَ
ﳄ
مُؤۡمِنٞ
ﳅ
فَأُوْلَٰٓئِكَ
ﳆ
يَدۡخُلُونَ
ﳇ
ٱلۡجَنَّةَ
ﳈ
يُرۡزَقُونَ
ﳉ
فِيهَا
ﳊ
بِغَيۡرِ
ﳋ
حِسَابٖ
ﳌ
٤٠
ﳍ
“Người nào làm điều xấu thì chỉ bị phạt tương ứng với tội đã phạm. Người nào làm điều thiện tốt, dù nam hay nữ, và là người có đức tin thì sẽ vào Thiên Đàng, nơi mà họ sẽ được ban cho vô vàn bổng lộc.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.