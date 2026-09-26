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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 4
Fussilat
4
41:4
بشيرا ونذيرا فاعرض اكثرهم فهم لا يسمعون ٤
بَشِيرًۭا وَنَذِيرًۭا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٤
بَشِيرٗا
ﱐ
وَنَذِيرٗا
ﱑ
فَأَعۡرَضَ
ﱒ
أَكۡثَرُهُمۡ
ﱓ
فَهُمۡ
ﱔ
لَا
ﱕ
يَسۡمَعُونَ
ﱖ
٤
ﱗ
(Nó) là nguồn tin mừng và là lời cảnh báo. Tuy nhiên, đa số bọn họ quay mặt ngoảnh đi nên không nghe được (sự chỉ đạo và hướng dẫn).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.