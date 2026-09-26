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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 30
Fussilat
30
41:30
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملايكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون ٣٠
إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَـٰمُوا۟ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَـٰٓئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَبْشِرُوا۟ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ ٣٠
إِنَّ
ﱁ
ٱلَّذِينَ
ﱂ
قَالُواْ
ﱃ
رَبُّنَا
ﱄ
ٱللَّهُ
ﱅ
ثُمَّ
ﱆ
ٱسۡتَقَٰمُواْ
ﱇ
تَتَنَزَّلُ
ﱈ
عَلَيۡهِمُ
ﱉ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ
ﱊ
أَلَّا
ﱋ
تَخَافُواْ
ﱌ
وَلَا
ﱍ
تَحۡزَنُواْ
ﱎ
وَأَبۡشِرُواْ
ﱏ
بِٱلۡجَنَّةِ
ﱐ
ٱلَّتِي
ﱑ
كُنتُمۡ
ﱒ
تُوعَدُونَ
ﱓ
٣٠
ﱔ
Quả thật, những ai đã nói “Thượng Đế của chúng tôi là Allah” và sau đó vẫn đi đúng hướng, các Thiên Thần sẽ xuống động viên họ (lúc hấp hối): “Đừng sợ hãi và đừng đau buồn, các ngươi hãy vui lên với tin mừng về Thiên Đàng mà các ngươi đã được hứa!”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.