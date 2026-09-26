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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 26
Fussilat
26
41:26
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهاذا القران والغوا فيه لعلكم تغلبون ٢٦
وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ لَا تَسْمَعُوا۟ لِهَـٰذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا۟ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ٢٦
وَقَالَ
ﲞ
ٱلَّذِينَ
ﲟ
كَفَرُواْ
ﲠ
لَا
ﲡ
تَسۡمَعُواْ
ﲢ
لِهَٰذَا
ﲣ
ٱلۡقُرۡءَانِ
ﲤ
وَٱلۡغَوۡاْ
ﲥ
فِيهِ
ﲦ
لَعَلَّكُمۡ
ﲧ
تَغۡلِبُونَ
ﲨ
٢٦
ﲩ
Những kẻ vô đức tin khuyên bảo nhau rằng “Mọi người đừng thèm nghe Qur’an này, hãy nói chuyện ồn ào và gây náo động (khi Nó được xướng lên), như thế có lẽ các ngươi sẽ nắm ưu thế (trong việc ngăn Muhammad xướng Nó và kêu gọi đến với Nó).”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.