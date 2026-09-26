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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 24
Fussilat
24
41:24
فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين ٢٤
فَإِن يَصْبِرُوا۟ فَٱلنَّارُ مَثْوًۭى لَّهُمْ ۖ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا۟ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٢٤
فَإِن
ﱵ
يَصۡبِرُواْ
ﱶ
فَٱلنَّارُ
ﱷ
مَثۡوٗى
ﱸ
لَّهُمۡۖ
ﱹﱺ
وَإِن
ﱻ
يَسۡتَعۡتِبُواْ
ﱼ
فَمَا
ﱽ
هُم
ﱾ
مِّنَ
ﱿ
ٱلۡمُعۡتَبِينَ
ﲀ
٢٤
ﲁ
Nhưng cho dù chúng có kiên nhẫn chịu đựng thì Hỏa Ngục vẫn là nơi cư trú của chúng; và nếu chúng có xin được giảm nhẹ (hình phạt) thì chúng cũng sẽ không thuộc những người được giảm nhẹ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.