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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 23
Fussilat
23
41:23
وذالكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين ٢٣
وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِى ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ ٢٣
وَذَٰلِكُمۡ
ﱫ
ظَنُّكُمُ
ﱬ
ٱلَّذِي
ﱭ
ظَنَنتُم
ﱮ
بِرَبِّكُمۡ
ﱯ
أَرۡدَىٰكُمۡ
ﱰ
فَأَصۡبَحۡتُم
ﱱ
مِّنَ
ﱲ
ٱلۡخَٰسِرِينَ
ﱳ
٢٣
ﱴ
“Đó là ý nghĩ mà các người đã nghĩ về Thượng Đế của các người, nó đã hủy hoại các người. Cho nên, các người đã trở thành những kẻ thua thiệt và thất bại.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.