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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 22
Fussilat
22
41:22
وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولاكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون ٢٢
وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَـٰرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَـٰكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًۭا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٢٢
وَمَا
ﱖ
كُنتُمۡ
ﱗ
تَسۡتَتِرُونَ
ﱘ
أَن
ﱙ
يَشۡهَدَ
ﱚ
عَلَيۡكُمۡ
ﱛ
سَمۡعُكُمۡ
ﱜ
وَلَآ
ﱝ
أَبۡصَٰرُكُمۡ
ﱞ
وَلَا
ﱟ
جُلُودُكُمۡ
ﱠ
وَلَٰكِن
ﱡ
ظَنَنتُمۡ
ﱢ
أَنَّ
ﱣ
ٱللَّهَ
ﱤ
لَا
ﱥ
يَعۡلَمُ
ﱦ
كَثِيرٗا
ﱧ
مِّمَّا
ﱨ
تَعۡمَلُونَ
ﱩ
٢٢
ﱪ
“Các người đã không chịu che đậy bản thân mình để khỏi bị tai, mắt và da của các người khiến chúng làm chứng chống lại các người, mà ngược lại, các người đã nghĩ rằng Allah không biết nhiều về những điều các người làm.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.