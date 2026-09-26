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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 17
Fussilat
17
41:17
واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ١٧
وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَـٰهُمْ فَٱسْتَحَبُّوا۟ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَـٰعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ١٧
وَأَمَّا
ﲬ
ثَمُودُ
ﲭ
فَهَدَيۡنَٰهُمۡ
ﲮ
فَٱسۡتَحَبُّواْ
ﲯ
ٱلۡعَمَىٰ
ﲰ
عَلَى
ﲱ
ٱلۡهُدَىٰ
ﲲ
فَأَخَذَتۡهُمۡ
ﲳ
صَٰعِقَةُ
ﲴ
ٱلۡعَذَابِ
ﲵ
ٱلۡهُونِ
ﲶ
بِمَا
ﲷ
كَانُواْ
ﲸ
يَكۡسِبُونَ
ﲹ
١٧
ﲺ
Còn đối với Thamud (đám dân của Saleh). TA đã hướng dẫn chúng nhưng chúng thích sự mù quáng (lầm lạc) hơn sự hướng dẫn. Vì vậy, tia sét của hình phạt ô nhục đã đánh chúng bởi những tội lỗi mà chúng đã làm.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.