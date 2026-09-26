Аллах наслал на адитов ветер безумной силы, который издавал ужасный шум, похожий на раскаты грома. Он бушевал над ними по воле Аллаха в злополучные дни, и поэтому Всевышний сказал: «Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие сгнившие пальмовые стволы» (69:7). Этот ураган погубил адитов, и от их могущественного народа не осталось ничего, кроме их жилищ. Так они были унижены и опозорены в глазах других народов, а наказание в Последней жизни будет еще более ужасным, и никто не избавит их от этого наказания, и сами они уже ничем не смогут исправить свое положение.