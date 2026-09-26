Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 15
Fussilat
15
41:15
فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة وكانوا باياتنا يجحدون ١٥
فَأَمَّا عَادٌۭ فَٱسْتَكْبَرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُوا۟ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۖ أَوَلَمْ يَرَوْا۟ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةًۭ ۖ وَكَانُوا۟ بِـَٔايَـٰتِنَا يَجْحَدُونَ ١٥
فَأَمَّا
ﱺ
عَادٞ
ﱻ
فَٱسۡتَكۡبَرُواْ
ﱼ
فِي
ﱽ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱾ
بِغَيۡرِ
ﱿ
ٱلۡحَقِّ
ﲀ
وَقَالُواْ
ﲁ
مَنۡ
ﲂ
أَشَدُّ
ﲃ
مِنَّا
ﲄ
قُوَّةًۖ
ﲅﲆ
أَوَلَمۡ
ﲇ
يَرَوۡاْ
ﲈ
أَنَّ
ﲉ
ٱللَّهَ
ﲊ
ٱلَّذِي
ﲋ
خَلَقَهُمۡ
ﲌ
هُوَ
ﲍ
أَشَدُّ
ﲎ
مِنۡهُمۡ
ﲏ
قُوَّةٗۖ
ﲐﲑ
وَكَانُواْ
ﲒ
بِـَٔايَٰتِنَا
ﲓ
يَجۡحَدُونَ
ﲔ
١٥
ﲕ
Đối với ‘Ad (đám dân của Hud), chúng đã ngạo mạn trên trái đất một cách không chính đáng. Chúng nói: “Ai mạnh hơn bọn ta?” Lẽ nào chúng không nhận thấy Allah, Đấng đã tạo hóa chúng, mạnh hơn chúng hay sao? Quả thật, chúng đã thường gạt đi các dấu hiệu của TA.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.