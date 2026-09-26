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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Fussilat Ayah 14
Fussilat
14
41:14
اذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملايكة فانا بما ارسلتم به كافرون ١٤
إِذْ جَآءَتْهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ قَالُوا۟ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَـٰٓئِكَةًۭ فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَـٰفِرُونَ ١٤
إِذۡ
ﱡ
جَآءَتۡهُمُ
ﱢ
ٱلرُّسُلُ
ﱣ
مِنۢ
ﱤ
بَيۡنِ
ﱥ
أَيۡدِيهِمۡ
ﱦ
وَمِنۡ
ﱧ
خَلۡفِهِمۡ
ﱨ
أَلَّا
ﱩ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱪ
إِلَّا
ﱫ
ٱللَّهَۖ
ﱬﱭ
قَالُواْ
ﱮ
لَوۡ
ﱯ
شَآءَ
ﱰ
رَبُّنَا
ﱱ
لَأَنزَلَ
ﱲ
مَلَٰٓئِكَةٗ
ﱳ
فَإِنَّا
ﱴ
بِمَآ
ﱵ
أُرۡسِلۡتُم
ﱶ
بِهِۦ
ﱷ
كَٰفِرُونَ
ﱸ
١٤
ﱹ
(Điều đó xảy ra) khi các Sứ Giả (của Allah) đã đến với chúng từ phía trước lẫn phía sau, (nói): “Các ngươi hãy thờ phượng một mình Allah thôi.” Chúng bảo: “Nếu Thượng Đế của bọn ta thực sự muốn thì chắc chắn Ngài đã cử các Thiên Thần xuống (làm Sứ Giả). Vì vậy, bọn ta không tin nơi điều các người mang đến.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.