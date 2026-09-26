Сотворение небес и земли заняло шесть дней. Началось оно в воскресенье, а завершилось в пятницу. Тем не менее, Всемогущий Аллах мог сотворить всю Вселенную всего за один миг, но Он не только всемогущ, но и мудр и добр. По Своей мудрости и доброте Он сотворил землю и небеса в течение этого предопределенного Им срока. В суре «Ан-Назиат» Всевышний Аллах сказал: «Он сделал темной ночь его (неба) и вывел его утреннюю зарю. После этого Он распростер землю» (79:29–30). При сопоставлении этих двух аятов на первый взгляд выявляется противоречие между ними, однако в писании Аллаха нет ни противоречий, ни расхождений. Все дело в том, что Аллах, как об этом говорили многие праведные богословы, сотворил Землю раньше, чем небеса, а простер ее уже после сотворения небес, о чем сказал Всевышний: «После этого Он распростер землю, вывел из нее воду и пастбища и утвердил на ней горы» (79:30–32). Аллах сообщил, что Он простер землю после того, как сотворил небеса, но не сказал, что Он сотворил ее после этого. Каждому небу Аллах внушил обязанности в соответствии с тем, чего требовала Его мудрость - мудрость премудрого Правителя. Он украсил нижнее небо звездами, которые светятся по ночам и помогают путникам найти дорогу во мраке ночи. Эти звезды украшают небеса, и это, в первую очередь, бросается в глаза людям на земле. Но по сути своей звезды служат для охранения небес, поскольку ими забрасывают дьяволов, которые пытаются подслушать повеления Аллаха, которые Он раздает ангелам на небесах. Все, что происходит на земле и на небесах, предопределил Аллах, Могущественный и Знающий. Его величию покорно все сущее. Он творит и правит своими творениями, а Его знания объемлют всякую вещь, зримую и незримую. Посему возмутительно, как смеют многобожники отказываться от искреннего служения Великому, Могучему и Единственному Господу, Чье предопределение неукоснительно сбывается и которому покорны все Его творения! Они придают Ему сотоварищей и равняют с Ним идолов и ложных богов, качества и деяния которых полны недостатков и изъянов. Воистину, это возмутительно! Ничто не сможет помочь им, если они будут продолжать упрямствовать и отворачиваться от знамений Аллаха, ибо тогда их постигнет наказание в этом мире и мучительная кара в мире ином. Именно этим возмездием Аллах устрашает неверующих в следующих аятах.