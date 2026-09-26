[ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ] خوای گهوره ئاسمانیشی كرد به حهوت ئاسمان له ماوهی دوو ڕۆژدا كه رۆژی پێنج شهممهو ههینی بوو [ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا ] وه له ههر یهكێك له ئاسمانهكاندا خوای گهوره فهرمانی خۆی جێگیر كرد كه ئهو ئاسمانانه چۆن و به چ یاسایهك بڕۆن و چیان پێویسته. {ئاسمان پارێزراوه له شهیتان} [ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ] وه ئاسمانی دونیاشمان ڕازاندهوهو جوانمان كرد بهو ئهستێرانهی كه تیایهتی، وه ئهو ئهستێرانه پارێزهریشن لهو شهیتانانهی كه ئهیانهوێ بهرز ببنهوهو ههواڵی ئاسمان بێنن بۆ فاڵچی و جادووگهران، وه شهیتانهكانی پێ ئهسووتێنین [ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ (١٢) ] ئهم تهقدیرو دانراو و یاسا ڕێكوپێكه دانانی خوایهكه كه زۆر بهعیززهت و زانایه.