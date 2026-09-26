Аллах не принимает веру Своих рабов после того, как их постигает мучительное наказание. Запоздалая вера не может избавить человека от лютой кары, потому что человек, который воочию увидел наказание, вынужден уверовать. Только добровольная вера может спасти Божьего раба от вечных страданий, а эта вера возможна только тогда, когда человек еще не увидел наказания, о котором ему сообщил Всевышний Господь. Именно поэтому люди, которые умерли неверующими, в Последней жизни окажутся в убытке, потому что они сами разрушили свою веру, свою мирскую жизнь и свою жизнь после смерти. Но не только убыток и погибель будут печалить неверующих, поскольку воздаяние за неверие не будет полным до тех пор, пока грешники не вкусят вечных страданий.