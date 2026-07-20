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Fatir
9
35:9
والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذالك النشور ٩
وَٱللَّهُ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ ٱلرِّيَـٰحَ فَتُثِيرُ سَحَابًۭا فَسُقْنَـٰهُ إِلَىٰ بَلَدٍۢ مَّيِّتٍۢ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلنُّشُورُ ٩
وَٱللَّهُ
ٱلَّذِيٓ
أَرۡسَلَ
ٱلرِّيَٰحَ
فَتُثِيرُ
سَحَابٗا
فَسُقۡنَٰهُ
إِلَىٰ
بَلَدٖ
مَّيِّتٖ
فَأَحۡيَيۡنَا
بِهِ
ٱلۡأَرۡضَ
بَعۡدَ
مَوۡتِهَاۚ
كَذَٰلِكَ
ٱلنُّشُورُ
٩
Allah là Đấng đã gởi các luồng gió bay đi, thổi đám mây di chuyển, để TA (đưa nước mưa của nó) tưới lên vùng đất khô cằn làm sống lại mảnh đất đã chết khô. Và việc phục sinh cũng tương tự như thế.
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Suy ngẫm
Những suy nghĩ này là quan điểm cá nhân (đã được duyệt về chất lượng) và không mang tính chính thống.
Minela H
Theo
41 tuần trước
·
Tham chiếu
Ayah 35:9
Bismillah
Stormy today with pushing rain almost carrying me - the wind.
Then as doing my zikr whilst on zebra crossing almost got run over.
A sudden thunder in my heart but just for a second. I was just startled
Had I died Alhamdulillah ,I was in remembrance
The most important is I knew WHO was in Charge.
Of rain
Of the winds
The storms
The thunder
The car
Time
My mind
My heart
My body and being
The ground itself
And the whole wide globe w...
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9
3
Maryam Nazar
Theo
4 năm trước
·
Tham chiếu
Ayah 13:12, 24:43, 39:53, 78:14, 35:9, 2:164, 30:48, 7:57
We should not allow the thick dark clouds to cover the light of our heart.At times if there is thick dark clouds,it is ok.It doesnt mean that sun has lost its light.We should not carry that heavy cloud inside our heart.
Allah continuously empties the dark cloud by pouring us rain which is very beautiful and loved by everyone.We should also pour our heart out by always turning to him in repentance and asking his forgiveness sincerely.Allah loves ...
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