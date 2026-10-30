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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 42
At-Tur
42
52:42
ام يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون ٤٢
أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًۭا ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ٤٢
أَمۡ
ﲓ
يُرِيدُونَ
ﲔ
كَيۡدٗاۖ
ﲕﲖ
فَٱلَّذِينَ
ﲗ
كَفَرُواْ
ﲘ
هُمُ
ﲙ
ٱلۡمَكِيدُونَ
ﲚ
٤٢
ﲛ
Hoặc phải chăng chúng có mưu đồ (hại Ngươi và tôn giáo của Ngươi – hỡi Thiên Sứ Muhammad)? Nhưng (Ngươi hãy tin chắc nơi Allah rằng) chính những kẻ vô đức tin sẽ là đám người rơi vào mưu đồ của chúng.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.