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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 40
At-Tur
40
52:40
ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون ٤٠
أَمْ تَسْـَٔلُهُمْ أَجْرًۭا فَهُم مِّن مَّغْرَمٍۢ مُّثْقَلُونَ ٤٠
أَمۡ
ﲅ
تَسۡـَٔلُهُمۡ
ﲆ
أَجۡرٗا
ﲇ
فَهُم
ﲈ
مِّن
ﲉ
مَّغۡرَمٖ
ﲊ
مُّثۡقَلُونَ
ﲋ
٤٠
ﲌ
Hoặc phải chăng Ngươi (Thiên Sứ Muhammad) đã đòi chúng tiền thù lao khiến chúng bị gánh nặng nợ nần (nên không thể tiếp nhận điều Ngươi mang đến cho chúng)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.