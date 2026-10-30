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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 38
At-Tur
38
52:38
ام لهم سلم يستمعون فيه فليات مستمعهم بسلطان مبين ٣٨
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌۭ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَـٰنٍۢ مُّبِينٍ ٣٨
أَمۡ
ﱴ
لَهُمۡ
ﱵ
سُلَّمٞ
ﱶ
يَسۡتَمِعُونَ
ﱷ
فِيهِۖ
ﱸﱹ
فَلۡيَأۡتِ
ﱺ
مُسۡتَمِعُهُم
ﱻ
بِسُلۡطَٰنٖ
ﱼ
مُّبِينٍ
ﱽ
٣٨
ﱾ
Hoặc phải chăng chúng có một cái thang (lên trời) để nghe (trực tiếp sự mặc khải của Allah rằng chúng đang ở trên chân lý)? Vậy nên, hãy để kẻ nghe lén của chúng mang ra bằng chứng rõ ràng.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.