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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 37
At-Tur
37
52:37
ام عندهم خزاين ربك ام هم المصيطرون ٣٧
أَمْ عِندَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَۣيْطِرُونَ ٣٧
أَمۡ
ﱬ
عِندَهُمۡ
ﱭ
خَزَآئِنُ
ﱮ
رَبِّكَ
ﱯ
أَمۡ
ﱰ
هُمُ
ﱱ
ٱلۡمُصَۜيۡطِرُونَ
ﱲ
٣٧
ﱳ
Hay phải chăng chúng nắm giữ các kho tàng của Thượng Đế của Ngươi? Hoặc phải chăng chúng là những kẻ toàn quyền kiểm soát (các kho tàng của Ngài)?
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.