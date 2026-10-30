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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 30
At-Tur
30
52:30
ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون ٣٠
أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌۭ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ٣٠
أَمۡ
ﳋ
يَقُولُونَ
ﳌ
شَاعِرٞ
ﳍ
نَّتَرَبَّصُ
ﳎ
بِهِۦ
ﳏ
رَيۡبَ
ﳐ
ٱلۡمَنُونِ
ﳑ
٣٠
ﳒ
Hoặc chúng (những kẻ phủ nhận) nói: “(Muhammad không phải là Sứ Giả) mà là một nhà thơ, chúng ta cứ đợi xem, sớm muộn gì hắn cũng chết.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.