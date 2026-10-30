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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 29
At-Tur
29
52:29
فذكر فما انت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون ٢٩
فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍۢ وَلَا مَجْنُونٍ ٢٩
فَذَكِّرۡ
ﳂ
فَمَآ
ﳃ
أَنتَ
ﳄ
بِنِعۡمَتِ
ﳅ
رَبِّكَ
ﳆ
بِكَاهِنٖ
ﳇ
وَلَا
ﳈ
مَجۡنُونٍ
ﳉ
٢٩
ﳊ
Vì vậy, Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy (dùng Qur’an) nhắc nhở (mọi người). Quả thật, với ân huệ mà Thượng Đế của Ngươi đã ban cho Ngươi, Ngươi không phải là một tên thầy bói cũng không phải là một kẻ điên.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.