Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 21
At-Tur
21
52:21
والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء كل امري بما كسب رهين ٢١
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَـٰنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتْنَـٰهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَىْءٍۢ ۚ كُلُّ ٱمْرِئٍۭ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌۭ ٢١
وَٱلَّذِينَ
ﱵ
ءَامَنُواْ
ﱶ
وَٱتَّبَعَتۡهُمۡ
ﱷ
ذُرِّيَّتُهُم
ﱸ
بِإِيمَٰنٍ
ﱹ
أَلۡحَقۡنَا
ﱺ
بِهِمۡ
ﱻ
ذُرِّيَّتَهُمۡ
ﱼ
وَمَآ
ﱽ
أَلَتۡنَٰهُم
ﱾ
مِّنۡ
ﱿ
عَمَلِهِم
ﲀ
مِّن
ﲁ
شَيۡءٖۚ
ﲂﲃ
كُلُّ
ﲄ
ٱمۡرِيِٕۭ
ﲅ
بِمَا
ﲆ
كَسَبَ
ﲇ
رَهِينٞ
ﲈ
٢١
ﲉ
Những ai có đức tin và con cháu của họ cùng theo họ trong đức tin sẽ được TA cho đoàn tụ với họ (trong Thiên Đàng). TA sẽ không cắt giảm bất cứ thứ gì (từ phần thưởng) cho việc làm (thiện tốt) của họ. Mỗi con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.