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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tur Ayah 20
At-Tur
20
52:20
متكيين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ سُرُرٍۢ مَّصْفُوفَةٍۢ ۖ وَزَوَّجْنَـٰهُم بِحُورٍ عِينٍۢ ٢٠
مُتَّكِـِٔينَ
ﱬ
عَلَىٰ
ﱭ
سُرُرٖ
ﱮ
مَّصۡفُوفَةٖۖ
ﱯﱰ
وَزَوَّجۡنَٰهُم
ﱱ
بِحُورٍ
ﱲ
عِينٖ
ﱳ
٢٠
ﱴ
Họ sẽ tựa mình nằm nghỉ trên những chiếc tràng kỹ được xếp thành hàng và TA (Allah) sẽ kết hôn họ với các nàng Hurun ‘In (tiên nữ có đôi mắt to tuyệt đẹp).
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.