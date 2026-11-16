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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 129
At-Tawbah
129
9:129
فان تولوا فقل حسبي الله لا الاه الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ١٢٩
فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١٢٩
فَإِن
ﲫ
تَوَلَّوۡاْ
ﲬ
فَقُلۡ
ﲭ
حَسۡبِيَ
ﲮ
ٱللَّهُ
ﲯ
لَآ
ﲰ
إِلَٰهَ
ﲱ
إِلَّا
ﲲ
هُوَۖ
ﲳﲴ
عَلَيۡهِ
ﲵ
تَوَكَّلۡتُۖ
ﲶﲷ
وَهُوَ
ﲸ
رَبُّ
ﲹ
ٱلۡعَرۡشِ
ﲺ
ٱلۡعَظِيمِ
ﲻ
١٢٩
ﲼ
Nếu như chúng ngoảnh đi thì Ngươi (hỡi Thiên Sứ Muhammad) hãy nói: “Allah đã đủ đối với Ta, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài. Ta phó thác cho Ngài. Quả thật, Ngài là Chủ Nhân của chiếc ngai vương vĩ đại.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.