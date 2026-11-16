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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 128
At-Tawbah
128
9:128
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين رءوف رحيم ١٢٨
لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌۭ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١٢٨
لَقَدۡ
ﲜ
جَآءَكُمۡ
ﲝ
رَسُولٞ
ﲞ
مِّنۡ
ﲟ
أَنفُسِكُمۡ
ﲠ
عَزِيزٌ
ﲡ
عَلَيۡهِ
ﲢ
مَا
ﲣ
عَنِتُّمۡ
ﲤ
حَرِيصٌ
ﲥ
عَلَيۡكُم
ﲦ
بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲧ
رَءُوفٞ
ﲨ
رَّحِيمٞ
ﲩ
١٢٨
ﲪ
Quả thật, đã có một Thiên Sứ xuất thân từ trong các ngươi đến gặp các ngươi. Y đau buồn cho những gì các ngươi đã chịu đựng và Y đã quan tâm lo lắng cho các ngươi. Y đại lượng và nhân từ đối với những người có đức tin.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.