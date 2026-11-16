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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 127
At-Tawbah
127
9:127
واذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون ١٢٧
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَىٰكُم مِّنْ أَحَدٍۢ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا۟ ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌۭ لَّا يَفْقَهُونَ ١٢٧
وَإِذَا
ﲅ
مَآ
ﲆ
أُنزِلَتۡ
ﲇ
سُورَةٞ
ﲈ
نَّظَرَ
ﲉ
بَعۡضُهُمۡ
ﲊ
إِلَىٰ
ﲋ
بَعۡضٍ
ﲌ
هَلۡ
ﲍ
يَرَىٰكُم
ﲎ
مِّنۡ
ﲏ
أَحَدٖ
ﲐ
ثُمَّ
ﲑ
ٱنصَرَفُواْۚ
ﲒﲓ
صَرَفَ
ﲔ
ٱللَّهُ
ﲕ
قُلُوبَهُم
ﲖ
بِأَنَّهُمۡ
ﲗ
قَوۡمٞ
ﲘ
لَّا
ﲙ
يَفۡقَهُونَ
ﲚ
١٢٧
ﲛ
Bất cứ khi nào một chương Kinh được ban xuống thì chúng nhìn nhau, (nói): “Có ai nhìn thấy các người không?” và sau đó chúng quay đi. Allah đã gạt bỏ trái tim của chúng (khỏi chân lý) bởi vì chúng là đám người không hiểu.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.