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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 126
At-Tawbah
126
9:126
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ١٢٦
أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِى كُلِّ عَامٍۢ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٢٦
أَوَلَا
ﱴ
يَرَوۡنَ
ﱵ
أَنَّهُمۡ
ﱶ
يُفۡتَنُونَ
ﱷ
فِي
ﱸ
كُلِّ
ﱹ
عَامٖ
ﱺ
مَّرَّةً
ﱻ
أَوۡ
ﱼ
مَرَّتَيۡنِ
ﱽ
ثُمَّ
ﱾ
لَا
ﱿ
يَتُوبُونَ
ﲀ
وَلَا
ﲁ
هُمۡ
ﲂ
يَذَّكَّرُونَ
ﲃ
١٢٦
ﲄ
Phải chăng chúng không thấy rằng chúng đã gặp họa mỗi năm đến một hoặc hai lần ư? Nhưng rồi chúng không ăn năn cũng không nhớ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.