Всевышний упрекнул нечестивцев за то, что они продолжают исповедовать неверие и проявлять лицемерие. Неужели они не задумываются над несчастьями и болезнями, которые постигают их? Неужели они не размышляют над Божьими повелениями, которые ниспосланы для того, чтобы подвергнуть их испытанию? Они не желают раскаяться в своих злодеяниях и помянуть наставление для того, чтобы совершать то, что принесет им пользу, и избегать всего, что причинит им вред. Всевышний Аллах подвергает их испытанию, поскольку так Он поступал со всеми остальными народами. Он испытывает их радостью и горем, повелениями и запретами, дабы они вернулись на прямой путь, однако они отказываются принести покаяние и помянуть наставление. Эти аяты служат доказательством того, что вера может усиливаться и ослабевать. Правоверный мусульманин должен заботиться о своей вере. Он должен оценивать, обновлять и приумножать веру для того, чтобы всегда находиться на высоте.