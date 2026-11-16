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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 125
At-Tawbah
125
9:125
واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون ١٢٥
وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضٌۭ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا۟ وَهُمْ كَـٰفِرُونَ ١٢٥
وَأَمَّا
ﱧ
ٱلَّذِينَ
ﱨ
فِي
ﱩ
قُلُوبِهِم
ﱪ
مَّرَضٞ
ﱫ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱬ
رِجۡسًا
ﱭ
إِلَىٰ
ﱮ
رِجۡسِهِمۡ
ﱯ
وَمَاتُواْ
ﱰ
وَهُمۡ
ﱱ
كَٰفِرُونَ
ﱲ
١٢٥
ﱳ
Nhưng đối với những kẻ mang trong lòng chứng bệnh (giả tạo đức tin) thì điều đó chỉ làm chúng thêm xấu xa (ngoài) sự xấu xa của chúng, và chúng sẽ chết trong tình trạng vô đức tin.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.