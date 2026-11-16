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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 124
At-Tawbah
124
9:124
واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هاذه ايمانا فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون ١٢٤
وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌۭ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَـٰذِهِۦٓ إِيمَـٰنًۭا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ فَزَادَتْهُمْ إِيمَـٰنًۭا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٤
وَإِذَا
ﱓ
مَآ
ﱔ
أُنزِلَتۡ
ﱕ
سُورَةٞ
ﱖ
فَمِنۡهُم
ﱗ
مَّن
ﱘ
يَقُولُ
ﱙ
أَيُّكُمۡ
ﱚ
زَادَتۡهُ
ﱛ
هَٰذِهِۦٓ
ﱜ
إِيمَٰنٗاۚ
ﱝﱞ
فَأَمَّا
ﱟ
ٱلَّذِينَ
ﱠ
ءَامَنُواْ
ﱡ
فَزَادَتۡهُمۡ
ﱢ
إِيمَٰنٗا
ﱣ
وَهُمۡ
ﱤ
يَسۡتَبۡشِرُونَ
ﱥ
١٢٤
ﱦ
Bất cứ khi nào có một chương Kinh được ban xuống (cho Thiên Sứ Muhammad) thì (trong số những kẻ giả tạo đức tin) có những người nói: “Ai trong quí vị gia tăng thêm đức tin bởi những lời này?” Tuy nhiên, đối với những người có đức tin, điều đó đã làm cho họ gia tăng thêm đức tin và họ rất đỗi vui mừng.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.