وَلَمَّا وُبِّخُوا عَلَى التَّخَلُّف وَأَرْسَلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّة نَفَرُوا جَمِيعًا فَنَزَلَ ﴿وَمَا كَانَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لِیَنفِرُوا۟﴾ إلَى الْغَزْو ﴿كَاۤفَّةࣰۚ فَلَوۡلَا﴾ فَهَلَّا ﴿نَفَرَ مِن كُلِّ فِرۡقَةࣲ﴾ قَبِيلَة ﴿مِّنۡهُمۡ طَاۤىِٕفَةࣱ﴾ جَمَاعَة وَمَكَثَ الْبَاقُونَ ﴿لِّیَتَفَقَّهُوا۟﴾ أَيْ الْمَاكِثُونَ ﴿فِی ٱلدِّینِ وَلِیُنذِرُوا۟ قَوۡمَهُمۡ إِذَا رَجَعُوۤا۟ إِلَیۡهِمۡ﴾ مِنْ الْغَزْو بِتَعْلِيمِهِمْ مَا تَعَلَّمُوهُ مِنْ الْأَحْكَام ﴿لَعَلَّهُمۡ یَحۡذَرُونَ ١٢٢﴾ عِقَاب اللَّه بِامْتِثَالِ أَمْره ونهيه قال ابن عَبَّاس فَهَذِهِ مَخْصُوصَة بِالسَّرَايَا وَاَلَّتِي قَبْلهَا بِالنَّهْيِ عَنْ تَخَلُّف وَاحِد فِيمَا إذَا خَرَجَ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم