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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 120
At-Tawbah
120
9:120
ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الاعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ذالك بانهم لا يصيبهم ظما ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطيون موطيا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ١٢٠
مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌۭ وَلَا نَصَبٌۭ وَلَا مَخْمَصَةٌۭ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَـُٔونَ مَوْطِئًۭا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّۢ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلٌۭ صَـٰلِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٢٠
مَا
ﱫ
كَانَ
ﱬ
لِأَهۡلِ
ﱭ
ٱلۡمَدِينَةِ
ﱮ
وَمَنۡ
ﱯ
حَوۡلَهُم
ﱰ
مِّنَ
ﱱ
ٱلۡأَعۡرَابِ
ﱲ
أَن
ﱳ
يَتَخَلَّفُواْ
ﱴ
عَن
ﱵ
رَّسُولِ
ﱶ
ٱللَّهِ
ﱷ
وَلَا
ﱸ
يَرۡغَبُواْ
ﱹ
بِأَنفُسِهِمۡ
ﱺ
عَن
ﱻ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﱼﱽ
ذَٰلِكَ
ﱾ
بِأَنَّهُمۡ
ﱿ
لَا
ﲀ
يُصِيبُهُمۡ
ﲁ
ظَمَأٞ
ﲂ
وَلَا
ﲃ
نَصَبٞ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
مَخۡمَصَةٞ
ﲆ
فِي
ﲇ
سَبِيلِ
ﲈ
ٱللَّهِ
ﲉ
وَلَا
ﲊ
يَطَـُٔونَ
ﲋ
مَوۡطِئٗا
ﲌ
يَغِيظُ
ﲍ
ٱلۡكُفَّارَ
ﲎ
وَلَا
ﲏ
يَنَالُونَ
ﲐ
مِنۡ
ﲑ
عَدُوّٖ
ﲒ
نَّيۡلًا
ﲓ
إِلَّا
ﲔ
كُتِبَ
ﲕ
لَهُم
ﲖ
بِهِۦ
ﲗ
عَمَلٞ
ﲘ
صَٰلِحٌۚ
ﲙﲚ
إِنَّ
ﲛ
ٱللَّهَ
ﲜ
لَا
ﲝ
يُضِيعُ
ﲞ
أَجۡرَ
ﲟ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲠ
١٢٠
ﲡ
Người dân Madinah và những người Ả-rập du mục sống lân cận không được ở lại, bỏ mặc Thiên Sứ của Allah (ra đi chinh chiến một mình) và cũng không được quý mạng sống của mình hơn mạng sống của Y. Bởi lẽ, mọi khó khăn như đói khát, gian khổ mà họ gặp phải vì con đường chính nghĩa của Allah cũng như mỗi vùng đất mà họ bước qua làm cho những kẻ vô đức tin phẫn nộ và căm thù và việc họ giành được thắng lợi từ kẻ thù, đều được ghi nhận cho họ như một hành động ngoan đạo và thiện tốt. Thật vậy, Allah không làm mất phần thưởng của những người làm điều tốt.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.