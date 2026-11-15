﴿مَا كَانَ لِأَهۡلِ ٱلۡمَدِینَةِ وَمَنۡ حَوۡلَهُم مِّنَ ٱلۡأَعۡرَابِ أَن یَتَخَلَّفُوا۟ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ﴾ إذَا غَزَا ﴿وَلَا یَرۡغَبُوا۟ بِأَنفُسِهِمۡ عَن نَّفۡسِهِۦۚ﴾ بِأَنْ يَصُونُوهَا عَمَّا رَضِيَهُ لِنَفْسِهِ مِنْ الشَّدَائِد وَهُوَ نَهْي بِلَفْظِ الْخَبَر ﴿ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ النَّهْي عَنْ التَّخَلُّف ﴿بِأَنَّهُمۡ﴾ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ﴿لَا یُصِیبُهُمۡ ظَمَأࣱ﴾ عَطَش ﴿وَلَا نَصَبࣱ﴾ تَعَب ﴿وَلَا مَخۡمَصَةࣱ﴾ جُوع ﴿فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ وَلَا یَطَـُٔونَ مَوۡطِئࣰا﴾ مَصْدَر بمعنى وطأ ﴿یَغِیظُ﴾ يُغْضِب ﴿ٱلۡكُفَّارَ وَلَا یَنَالُونَ مِنۡ عَدُوࣲّ﴾ لِلَّهِ ﴿نَّیۡلًا﴾ قَتْلًا أَوْ أَسْرًا أَوْ نَهْبًا ﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِۦ عَمَلࣱ صَـٰلِحٌۚ﴾ لِيُجَازَوْا عَلَيْهِ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا یُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُحۡسِنِینَ ١٢٠﴾ أَيْ أَجْرهمْ بَلْ يُثِيبهُمْ