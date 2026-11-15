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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 118
At-Tawbah
118
9:118
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجا من الله الا اليه ثم تاب عليهم ليتوبوا ان الله هو التواب الرحيم ١١٨
وَعَلَى ٱلثَّلَـٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨
وَعَلَى
ﱁ
ٱلثَّلَٰثَةِ
ﱂ
ٱلَّذِينَ
ﱃ
خُلِّفُواْ
ﱄ
حَتَّىٰٓ
ﱅ
إِذَا
ﱆ
ضَاقَتۡ
ﱇ
عَلَيۡهِمُ
ﱈ
ٱلۡأَرۡضُ
ﱉ
بِمَا
ﱊ
رَحُبَتۡ
ﱋ
وَضَاقَتۡ
ﱌ
عَلَيۡهِمۡ
ﱍ
أَنفُسُهُمۡ
ﱎ
وَظَنُّوٓاْ
ﱏ
أَن
ﱐ
لَّا
ﱑ
مَلۡجَأَ
ﱒ
مِنَ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
إِلَّآ
ﱕ
إِلَيۡهِ
ﱖ
ثُمَّ
ﱗ
تَابَ
ﱘ
عَلَيۡهِمۡ
ﱙ
لِيَتُوبُوٓاْۚ
ﱚﱛ
إِنَّ
ﱜ
ٱللَّهَ
ﱝ
هُوَ
ﱞ
ٱلتَّوَّابُ
ﱟ
ٱلرَّحِيمُ
ﱠ
١١٨
ﱡ
(Cuối cùng, Allah cũng đã tha thứ) cho ba người (Ka’ab, Murarah và Hilal) đã không tham chiến (trận Tabuk, nhưng đã rất hối hận về lỗi lầm của họ). (Họ đã cảm thấy nặng lòng) đến mức trái đất tuy rộng bao la nhưng lại chật hẹp đối với linh hồn của họ và họ nhận thấy không còn chỗ nào để chạy trốn khỏi Allah trừ phi phải chạy đến tạ tội với Ngài. Rồi Ngài đã mở cho họ cơ hội sám hối để họ có dịp ăn năn. Thật vậy, Allah là Đấng Hằng Chấp Nhận sự sám hối, Đấng Nhân Từ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.