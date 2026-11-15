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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 117
At-Tawbah
117
9:117
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رءوف رحيم ١١٧
لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِىِّ وَٱلْمُهَـٰجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِى سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍۢ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّهُۥ بِهِمْ رَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ١١٧
لَّقَد
ﲨ
تَّابَ
ﲩ
ٱللَّهُ
ﲪ
عَلَى
ﲫ
ٱلنَّبِيِّ
ﲬ
وَٱلۡمُهَٰجِرِينَ
ﲭ
وَٱلۡأَنصَارِ
ﲮ
ٱلَّذِينَ
ﲯ
ٱتَّبَعُوهُ
ﲰ
فِي
ﲱ
سَاعَةِ
ﲲ
ٱلۡعُسۡرَةِ
ﲳ
مِنۢ
ﲴ
بَعۡدِ
ﲵ
مَا
ﲶ
كَادَ
ﲷ
يَزِيغُ
ﲸ
قُلُوبُ
ﲹ
فَرِيقٖ
ﲺ
مِّنۡهُمۡ
ﲻ
ثُمَّ
ﲼ
تَابَ
ﲽ
عَلَيۡهِمۡۚ
ﲾﲿ
إِنَّهُۥ
ﳀ
بِهِمۡ
ﳁ
رَءُوفٞ
ﳂ
رَّحِيمٞ
ﳃ
١١٧
ﳄ
Thật vậy, Allah đã tha thứ cho Nabi (Muhammad), Muhajirin (những người đến Madinah tị nạn) và Ansar (những người bản địa Madinah). Họ là những người đã theo Nabi trong thời khắc khó khăn sau khi trái tim của một nhóm trong số họ gần như nghiêng về (sự hoài nghi) nhưng rồi Allah cũng đã tha thứ cho họ, bởi vì Ngài nhân từ và thương xót họ.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.