Đăng nhập
Đăng nhập
Đăng nhập
Chọn ngôn ngữ
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 116
At-Tawbah
116
9:116
ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ١١٦
إِنَّ ٱللَّهَ لَهُۥ مُلْكُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّۢ وَلَا نَصِيرٍۢ ١١٦
إِنَّ
ﲔ
ٱللَّهَ
ﲕ
لَهُۥ
ﲖ
مُلۡكُ
ﲗ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲘ
وَٱلۡأَرۡضِۖ
ﲙﲚ
يُحۡيِۦ
ﲛ
وَيُمِيتُۚ
ﲜﲝ
وَمَا
ﲞ
لَكُم
ﲟ
مِّن
ﲠ
دُونِ
ﲡ
ٱللَّهِ
ﲢ
مِن
ﲣ
وَلِيّٖ
ﲤ
وَلَا
ﲥ
نَصِيرٖ
ﲦ
١١٦
ﲧ
Quả thật, quyền thống trị các tầng trời và trái đất đều thuộc về một mình Allah, Ngài làm cho sống và làm cho chết. Và các ngươi không có bất kỳ vị bảo hộ hay vị cứu tinh nào ngoài Allah.
Tafsirs
Các lớp
Bài học
Suy ngẫm
Câu trả lời
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.