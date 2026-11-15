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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 113
At-Tawbah
113
9:113
ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم ١١٣
مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟ أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَحِيمِ ١١٣
مَا
ﱓ
كَانَ
ﱔ
لِلنَّبِيِّ
ﱕ
وَٱلَّذِينَ
ﱖ
ءَامَنُوٓاْ
ﱗ
أَن
ﱘ
يَسۡتَغۡفِرُواْ
ﱙ
لِلۡمُشۡرِكِينَ
ﱚ
وَلَوۡ
ﱛ
كَانُوٓاْ
ﱜ
أُوْلِي
ﱝ
قُرۡبَىٰ
ﱞ
مِنۢ
ﱟ
بَعۡدِ
ﱠ
مَا
ﱡ
تَبَيَّنَ
ﱢ
لَهُمۡ
ﱣ
أَنَّهُمۡ
ﱤ
أَصۡحَٰبُ
ﱥ
ٱلۡجَحِيمِ
ﱦ
١١٣
ﱧ
Nabi và những người có đức tin không được cầu xin (Allah) tha thứ cho những kẻ đa thần ngay cả khi chúng là họ hàng sau khi đã rõ rằng chúng là bạn đồng hành của Hỏa Ngục.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.