Всевышний поведал истину о великой и важной сделке, которую Великодушный Господь заключил с правоверными. Он выкупил у них их жизни и имущество в обмен на Райские сады, где праведников ожидают славные удовольствия, распрекрасные гурии и величественные дворцы, доставляющие наслаждение душам и радость взорам. А для того, чтобы приобрести эти удовольствия, праведники должны жертвовать своими жизнями и своим имуществом в борьбе с врагами Аллаха за то, чтобы прославить имя Аллаха и Его религию. Эти праведники сражаются на пути Аллаха, убивают врагов и погибают сами. Они заключают с Аллахом сделку, которую Он скрепил обещанием и обязательством в Торе, Евангелии и Коране - самых славных, величественных и совершенных Писаниях, которые видел белый свет. Они были ниспосланы твердым духом посланникам - самым совершенным из посланников. И все они единодушно проповедовали это правдивое обещание Аллаха. О правоверные, которые выполняют условия этой сделки! Будьте уверены в обещании своего Господа, вдохновляйте друг друга на борьбу на Его пути и радуйте друг друга благой вестью. Вы добьетесь великого успеха. Ничьи достижения не будут более величественными и славными, потому что вы обретете вечное счастье и бесконечное блаженство, а также величайшее из всех райских удовольствий - благосклонность Аллаха. Если вы хотите оценить важность сделки, то посмотрите на покупателя, на товар и на цену. Вашим покупателем является преславный Аллах. Приобретаемым вами товаром является райское блаженство, самый славный из товаров. А ценой, которую вы должны заплатить за него, являются ваши жизни и ваше имущество, самые дорогие для человека вещи. Посмотрите также на тех, чьими руками заключена эта сделка: руками самых славных из Божьих посланников. И посмотрите на Писания, в которых записана эта сделка. Это - величайшие из Божьих писаний, ниспосланные лучшим из Божьих творений.