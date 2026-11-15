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Tafsir Fathul Majid Tafsir: At-Tawbah Ayah 110
At-Tawbah
110
9:110
لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله عليم حكيم ١١٠
لَا يَزَالُ بُنْيَـٰنُهُمُ ٱلَّذِى بَنَوْا۟ رِيبَةًۭ فِى قُلُوبِهِمْ إِلَّآ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١١٠
لَا
ﲔ
يَزَالُ
ﲕ
بُنۡيَٰنُهُمُ
ﲖ
ٱلَّذِي
ﲗ
بَنَوۡاْ
ﲘ
رِيبَةٗ
ﲙ
فِي
ﲚ
قُلُوبِهِمۡ
ﲛ
إِلَّآ
ﲜ
أَن
ﲝ
تَقَطَّعَ
ﲞ
قُلُوبُهُمۡۗ
ﲟﲠ
وَٱللَّهُ
ﲡ
عَلِيمٌ
ﲢ
حَكِيمٌ
ﲣ
١١٠
ﲤ
Ngôi Masjid mà (những kẻ giả tạo đức tin) đã xây dựng sẽ không ngừng trở thành (nguyên nhân) gây ra sự hoài nghi trong lòng của chúng cho đến khi trái tim của chúng ngừng đập. Quả thật, Allah là Đấng Hằng Biết, Đấng Sáng Suốt.
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.