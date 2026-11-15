[ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ ] ئایا كهسێك كه مزگهوتی بنیات نابێ لهسهر تهقواو ڕهزامهندی خوای گهوره ئهمه باشتره وهكو مزگهوتی پێغهمبهری خواو - صلى الله عليه وسلم - مزگهوتی (قوبا) [ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ ] یاخود كهسێك مزگهوتهكهی بنیات نابێ كه مزگهوتی (ضيرار)ه لهسهر لێواری دۆڵێك كه لافاوێكی گهورهی بهسهردا ئهڕوات كه نزیكه ههمووی بڕوخێنێ [ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ ] ههمووی ڕووخاو چووه ناوی ئاگری دۆزهخهوه كه ئهو ئیشانه ههمووی بۆ دۆزهخه، (جابرى كوڕى عبدالله) (خوایان لێ رازى بێت) دهفهرمێت: مزگهوتى (ضيرار)م بینى له سهردهمى پێغهمبهری خوا - صلى الله عليه وسلم - دووكهڵى لێ دهردهچوو [ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (١٠٩) ] وه خوای گهوره هیدایهتی كهسانێكی ستهمكار نادات.