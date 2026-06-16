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Ash-Shu'ara
99
26:99
وما اضلنا الا المجرمون ٩٩
وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ٩٩
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“Và chỉ những tên tội lỗi mới dắt chúng tôi đi lạc.”
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (٩٩)
] وه هیچ كهسێك ئێمهی گومڕا نهكرد تهنها ئهم تاوانبارانه نهبێ له جن و مرۆڤ.