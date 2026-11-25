[ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (٨٧) ] ئهی پهروهردگار ئابڕووم مهبهو سهرشۆڕم مهكه له ڕۆژی قیامهتدا كه خهڵكی زیندوو ئهكهیتهوه، واته: لهپێش چاوم باوكم مهخهره ئاگری دۆزهخهوه، پێغهمبهرى خوا - صلی الله علیه وسلم - دهفهرمێت: (له رۆژى قیامهت ئیبراهیم - صلی الله علیه وسلم - باوكى دهبینێت رووى رهش و تهپوتۆزاویهو دهفهرمووێت: ئهى باوكه نهمووت سهرپێچیم مهكهو شوێنم بكهوه، ئهویش دهڵێت: ئهمڕۆ سهرپێچیت ناكهم، ئیبراهیم - صلی الله علیه وسلم - دهفهرمووێت: ئهى پهروهردگار تۆ بهڵێنت پێدام كه سهرشۆڕم نهكهیت له رۆژى قیامهت، چ سهرشۆڕییهك لهمه خراپتره كه باوكم بخهیته ناو ئاگرى دۆزهخ؟ خواى گهوره دهفهرمێت: من بهههشتم له كافران حهرام كردووه، پاشان خوای گهوره باوكی ئهكاته كهمتیارێكى نێرو فڕێ ئهدرێته دۆزهخهوه)، وهكو له بوخاری و موسلیمدا هاتووه.