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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 67
Ash-Shu'ara
67
26:67
ان في ذالك لاية وما كان اكثرهم مومنين ٦٧
إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَةًۭ ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ٦٧
إِنَّ
ﱯ
فِي
ﱰ
ذَٰلِكَ
ﱱ
لَأٓيَةٗۖ
ﱲﱳ
وَمَا
ﱴ
كَانَ
ﱵ
أَكۡثَرُهُم
ﱶ
مُّؤۡمِنِينَ
ﱷ
٦٧
ﱸ
Quả thật, trong sự việc đó là một bằng chứng (cho sự trung thực của Musa) nhưng đa số bọn họ không có đức tin.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.