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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 61
Ash-Shu'ara
61
26:61
فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون ٦١
فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَـٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ٦١
فَلَمَّا
ﱁ
تَرَٰٓءَا
ﱂ
ٱلۡجَمۡعَانِ
ﱃ
قَالَ
ﱄ
أَصۡحَٰبُ
ﱅ
مُوسَىٰٓ
ﱆ
إِنَّا
ﱇ
لَمُدۡرَكُونَ
ﱈ
٦١
ﱉ
Khi hai đoàn người đối diện nhau, các tông đồ của Musa nói: “Chắc chắn chúng ta sẽ bị đuổi kịp.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.