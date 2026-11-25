Всевышний сказал: «О Муса! Отправляйся в путь вместе с сынами Исраила в начале ночи, дабы вы могли уйти подальше от города. Помните, что Фараон и его огромные полчища будут преследовать вас». Все так и произошло. Когда рассвело, египтяне увидели, что сыны Исраила покинули город вместе с Мусой. Тогда Фараон разослал по городам гонцов для того, чтобы они собрали всех воинов для сражения с сынами Исраила. Вдохновляя своих воинов на сражение, Фараон сказал: «Мы обязаны отомстить этим несчастным рабам, которые пытаются сбежать от своих господ. При этом мы не должны забывать, что они являются нашими врагами, и нам всем надо быть осмотрительными. Мы идем на общее дело, и поэтому осмотрительность должна быть обязанностью всех и каждого».