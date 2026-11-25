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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 51
Ash-Shu'ara
51
26:51
انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المومنين ٥١
إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَـٰيَـٰنَآ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥١
إِنَّا
ﲦ
نَطۡمَعُ
ﲧ
أَن
ﲨ
يَغۡفِرَ
ﲩ
لَنَا
ﲪ
رَبُّنَا
ﲫ
خَطَٰيَٰنَآ
ﲬ
أَن
ﲭ
كُنَّآ
ﲮ
أَوَّلَ
ﲯ
ٱلۡمُؤۡمِنِينَ
ﲰ
٥١
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“Chúng tôi kỳ vọng Thượng Đế của chúng tôi sẽ tha thứ cho chúng tôi những lỗi lầm của chúng tôi bởi vì chúng tôi là những người có đức tin đầu tiên.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.