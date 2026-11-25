آیت 48-46 اسحروں کا اعتراف حق ہم دوسروں مقام میں واضح کرچکے ہیں کہ سحر و معجزہ کے فرق کو سب سے زیادہ پرکھنے والا ایک ساحر ہو ہی سکتا ہے اگر اس کے اندر اعتراف حق کی رمق ہو۔ ان ساحروں کے اندر یہ رمق موجود تھی اس وجہ سے وہ اس کو دیکھتے ہی سجدے میں گر پڑے، علی رئوس الاشہاد اپنے ایمان کا اعلان کردیا اور اس تصریح کے ساتھ کہ ہم ایمان لائے رب العالمین، موسیٰ اور ہارون کے رب پر ! اوپر آیات 16 اور 24 میں فرعن کے اس غیظ و غضب کا ذکر گزر چکا ہے جو حضرت موسیٰ کے پیش کردہ رب العالمین کے خلاف وہ ظاہر کرچکا تھا۔ ساحروں نے کچھ لگی لپٹی رکھے بغیر اسی رب العالمین پر اپنے ایمان کا اعلان کیا اور اس کے ساتھ اتنی واضحت اور بھی کردی کہ موسیٰ اور ہارون کے رب پر، تاکہ کسی ادنیٰ اشتباہ کی بھی کوئی گنائش کسی کے باقی نہ رہے۔ یہ ہے ایمان کا ایک ادنیٰ کرشمہ !