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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 44
Ash-Shu'ara
44
26:44
فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون انا لنحن الغالبون ٤٤
فَأَلْقَوْا۟ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا۟ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَـٰلِبُونَ ٤٤
فَأَلۡقَوۡاْ
ﱥ
حِبَالَهُمۡ
ﱦ
وَعِصِيَّهُمۡ
ﱧ
وَقَالُواْ
ﱨ
بِعِزَّةِ
ﱩ
فِرۡعَوۡنَ
ﱪ
إِنَّا
ﱫ
لَنَحۡنُ
ﱬ
ٱلۡغَٰلِبُونَ
ﱭ
٤٤
ﱮ
Thế là, họ ném những sợi dây và chiếc gậy của họ xuống, nói: “Với quyền lực của Pha-ra-ông, chúng tôi chắc chắn sẽ chiến thắng.”
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Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.