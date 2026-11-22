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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 39
Ash-Shu'ara
39
26:39
وقيل للناس هل انتم مجتمعون ٣٩
وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ٣٩
وَقِيلَ
ﳖ
لِلنَّاسِ
ﳗ
هَلۡ
ﳘ
أَنتُم
ﳙ
مُّجۡتَمِعُونَ
ﳚ
٣٩
ﳛ
Và mọi người bảo nhau: “Các người không đi dự đại hội (để xem ai thắng trong cuộc so tài giữa Musa và các phù thủy) sao?”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.