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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Ash-Shu'ara Ayah 36
Ash-Shu'ara
36
26:36
قالوا ارجه واخاه وابعث في المداين حاشرين ٣٦
قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَـٰشِرِينَ ٣٦
قَالُوٓاْ
ﳃ
أَرۡجِهۡ
ﳄ
وَأَخَاهُ
ﳅ
وَٱبۡعَثۡ
ﳆ
فِي
ﳇ
ٱلۡمَدَآئِنِ
ﳈ
حَٰشِرِينَ
ﳉ
٣٦
ﳊ
(Các cận thần của Pha-ra-ông) thưa: “Hãy tạm tha cho hắn và người anh em của hắn, chúng ta sẽ tập hợp các pháp sư trong các thành phố lại.”
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid hiện không có sẵn cho câu này.